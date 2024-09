POL-HRO: Brand eines Carport in Güstrow

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 23.09.2024 ereignete sich gegen 00:45 Uhr in Güstrow

der Brand einer Carportanlage. Bei dem Einsatz der Güstrower

Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in der Goldberger

Straße kamen keine Personen zu Schaden. Es brannten drei PKW, die

sich zum Brandzeitpunkt innerhalb der Carportanlage befanden,

vollständig aus. Ein vierter PKW erlitt starke Beschädigungen durch

die Hitzeentwicklung im Frontbereich. Die Carportanlage und

angrenzender Grünflächenbewuchs wurden gänzlich zerstört. Zudem

befanden sich im Carport weitere Fahrräder und Motorroller, die durch

den Brand vollständig zerstört wurden.



Das daneben befindliche Mehrfamilienhaus wurde ebenfalls durch die

starke Hitzeentwicklung des Brandes in Mitleidenschaft gezogen. Es

entstanden Schäden an Fenstern und Türen mehrerer Aufgänge. Nachdem

das Feuer gelöscht und das Wohnhaus durch die Feuerwehr auf seine

Sicherheit geprüft worden war, konnten alle Anwohner in ihre Häuser

zurückkehren. Die Wohnungen sind weiter bewohnbar.



Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise 140.000

Euro.

Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte Spuren am Tatort. Die

Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren

wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern

an. Zeitweise wurde die Goldberger Straße/Landesstraße 17 für den

öffentlichen Verkehr voll gesperrt.



