POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L21 zwischen Ahrenshoop und Born (LK V-R)

Barth (ots) -



Am Sonntag, den 22.09.2024, gegen 16:00 Uhr kam es auf der L21

zwischen Ahrenshoop und Born zu einem Verkehrsunfall bei dem drei

Beteiligte verletzt wurden.



Der 83-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Volvo geriet nach

ersten Erkenntnissen aufgrund einer gesundheitlichen Ursache auf die

Gegenfahrbahn. Der in die entgegengesetzte Richtung fahrende

69-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW bemerkte dies und

fuhr so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand und brachte sein

Fahrzeug zum Stillstand.



Trotz dessen kollidierten die Fahrzeuge frontal miteinander. Der

Fahrzeugführer des Volvos sowie seine 69-jährige Beifahrerin erlitten

schwere Verletzungen. Beide Insassen wurden in das Uniklinikum

Rostock verlegt.

Die 69-jährige Beifahrerin des Pkw VW erlitt leichte Verletzungen im

Rippenbereich und wurde vor Ort ambulant behandelt.



Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beträgt ca.

15.000 Euro.



Die L21 war über den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme voll

gesperrt.

Es waren drei Rettungswagen, sowie zwei Besatzungen der örtlichen

Feuerwehren im Einsatz.



Gegen den Fahrzeugführer des Volvos wird ein Ermittlungsverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell