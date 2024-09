POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Mofa-Fahrer

Stralsund (ots) -



Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es in Wendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mofa und einem Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Deutscher mit einem Mofa die Dorothea-Erxleben-Straße aus Richtung Robert-Koch-Straße kommend, als er aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammenstieß.

Hierbei verletzte er sich offenbar lebensbedrohlich und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Der 54-jährige polnische Fahrer des Lkw blieb unverletzt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz, um die eingesetzten Beamten bei der Verkehrsunfallaufnahme und Ursachenermittlung zu unterstützen.

Das Mofa war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallstelle war für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



