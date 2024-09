POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Rostock (ots) -



Ludwigslust/Crivitz - Am Samstagabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der B 321.



Kurz vor der Einmündung zum Waldschlößchen bog ein 82-jähriger

deutscher Fahrzeugführer eines Muldenkippers aus einem Feldweg auf

die Bundesstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 23-jähriger

Deutscher mit seinem Pkw die B 321 aus Crivitz kommend Richtung

Schwerin.



Nach aktuellem Kenntnisstand schätzte der 82-jährige Fahrzeugführer

die Geschwindigkeit und Entfernung des anderen Pkw falsch ein, sodass

es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.



Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der

82-jährige Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle an den Folgen

seiner Verletzungen. Der Fahrer des Pkw, sowie seine 23-jährige

Beifahrerin und ein mitfahrendes 3-jähriges Kind wurden mit leichten

Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Zur genauen Klärung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger der

DEKRA zum Einsatz. Des Weiteren landete ein Rettungshubschrauber am

Unfallort.



Die B 321 musste für die Arbeiten der Polizei und Feuerwehr ca. drei

Stunden vollgesperrt werden.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

20.000 EUR



