POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Sanitz

Am 21.09.2024 ereignete sich um 17:07 Uhr in der Ortschaft Sanitz ein

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 81-jährige Verursacher

befuhr die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Rostock und kam aus

bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW. In diesem

befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei weibliche Insassen im Alter

von 18, 45 und 68 Jahren.



Das Fahrzeug des Verursachers geriet aufgrund der Kollision in Brand,

welcher sich im Weiteren auf den zweiten PKW ausdehnte. Alle

Beteiligten konnten sich frühzeitig aus den Fahrzeugen herausbegeben.

Durch den couragierten Einsatz einiger Ersthelfer konnte der

Unfallverursacher unmittelbar medizinisch grundversorgt und im

späteren Verlauf durch Rettungskräfte behandelt werden.



Durch den Zusammenstoß wurden drei Beteiligte leicht- und ein

Beteiligter schwerverletzt. Zur weiteren Behandlung wurden alle

Beteiligten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt

waren 3 Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz.



Die Fahrzeuge brannten im weiteren Verlauf komplett aus. Die

freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz und musste mittels Löschschaums

den Brand eindämmen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf ca. 20.000 EUR.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde zudem die DEKRA Rostock

hinzugezogen.



Durch die Rettungs -, Lösch - und Abschlepparbeiten war die B110 in

der Ortschaft Sanitz für ca. 4h komplett gesperrt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell