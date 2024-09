POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW auf der B 105 bei Kowall

Greifswald (ots) -



Am 21.09.2024 gegen 11:30 Uhr kam es auf der B105 zwischen den Ortschaften Kowall und Kirchdorf zu einem Verkehrsunfall an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei befuhr eine 50-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Citroen die B105 und wollte dabei den 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines PKW Mercedes überholen. Während des Überholvorganges beschleunigte der Mercedes-Fahrer ohne ersichtlichen Grund plötzlich sein Fahrzeug ebenfalls. Hierdurch verlängerte sich der Weg zum Überholen des PKW Mercedes und es kam fasst zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW Citroen und einem Fahrzeug im Gegenverkehr. Der 50-Jährigen gelang es kurz vor dem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr wieder auf ihre Fahrspur zurück zu wechseln. Als sie wieder auf ihre Fahrspur war, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab, um den Mercedes-Fahren zum Anhalten zu zwingen. Hintergrund hierfür war, dass ihr 55-jähriger Beifahrer des Mercedes-Fahrer zur Reden stellen wollte. Durch dieses Bremsmanöver mussten alle dahinter fahrenden PKW ( der Mercedes, ein VW und ein Volvo) ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine dahinter fahrende 49-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda gelang es trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Anhalten zu bringen und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den vor ihr fahrenden PKW Volvo eines 55-jährigen deutschen Fahrzeugführers auf. Der Skoda und der Volvo waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.100,- EUR. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Gegen die Citroen-Fahrerin und gegen den Mercedes-Fahrer wurden Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Die B105 war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.



