POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L26 bei Kemnitz

Greifswald (ots) -



Am Nachmittag des 21.09.2024 kam es gegen 13:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen.

Dabei befuhr nach ersten Erkenntnissen der 38-jährige Fahrzeugführer eines Traktors der Marke Fendt mit einem landwirtschaftlichen Anhänger, die L 26 aus Richtung Kemnitz in Richtung Greifswald. Unmittelbar dahinter befuhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin in einem Opel die L26 in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Ortseinfahrt Friedrichshagen beabsichtigte ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Ford die beiden Fahrzeuge zu überholen. Als dieser sich auf Höhe der Fahrzeugführerin des Opels befand, scherte sie ebenfalls nach links zum Überholen aus. Dabei kollidierten beide PKW miteinander. Infolgedessen geriet der Fahrzeugführer des Fords ins Schleudern und stieß gegen das landwirtschaftliche Gespann. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Fahrradweg zum Stehen.

Sowohl der 18-jährige Fahrzeugführer als auch die 59-jährige Fahrzeugführerin wurden in der Folge des Unfalls leicht verletzt und mussten durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 28.000,- EUR. Während der Unfallaufnahme wurde die L26 für circa eine Stunde voll gesperrt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell