POL-NB: Schwerverletzter Radfahrer bei Unfall auf der B194

Am 20.09.2024 gegen 20:00 Uhr kam es auf der B194 bei Loitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Hierbei befuhr der 14-jährige deutsche Radfahrer die B194 aus Richtung Loitz kommend in Richtung Grimmen. Er führte dabei sein Fahrrad ohne eingeschalteter Beleuchtung. Als er sich mit seinem Fahrrad auf Höhe der Abfahrt nach Sasse Trantow befand, bog er ohne auf den Gegenverkehrs zu achten nach links in Richtung Sassen Trantow ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Nissan eines 34-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Hierbei zog sich der Radfahrer lebensbedrohliche Verletzung zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Greifswald eingeliefert werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B194 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten von einem Mitarbeiter der Dekra unterstützt.

Gegen den 34 jährigen Fahrzeugführer des PKW wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



