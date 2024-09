POL-HRO: Gebäudebrand in Parchim

Parchim (ots) -



Am 20.09.2024 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Gebäudebrand im Bereich

der Baadestraße in Parchim.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet, aus noch unklarer Ursache,

zunächst ein auf dem Hinterhof des brandbetroffenen Gebäudes

befindlicher Schuppen in Vollbrand. Das Feuer griff dann auf eine

Garage sowie eine angrenzendes Wohnhaus über. Durch die Kammeraden

der Freiwilligen Feuerwehren Parchim, Lübz und Möderitz konnte der

Brand schließlich gelöscht und Schlimmeres verhindert werden.



Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca. 150.000,- Euro

geschätzt. Eine Wohnung des Mehrfamilienhauses war infolge des Feuers

und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die dort wohnhafte

Familie wurden in einer alternativen Unterkunft untergebracht.



Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Jedoch zog sich einer der

Nachbarn eine Armverletzung zu, als er bei eigenen Löschversuchen

stürzte. Die Verletzung musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt

werden.



Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hat vor Ort die Ermittlungen

übernommen. Durch die Polizei wird ein Strafverfahren wegen schwerer

Brandstiftung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird

ein Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht.



