POL-NB: Zigarettenautomat gesprengt

Neubrandenburg (ots) -



Im Reitbahnviertel in Neubrandenburg ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

Der Automat im Reitbahnweg in unmittelbarer Nähe zu einem Kiosk wurde vermutlich zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr und Freitagmorgen, 06:30 Uhr von einem oder mehreren bisher Unbekannten angegriffen.



Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Wie viel tatsächlich gestohlen werden konnte, ist noch nicht bekannt. Herumliegende Zigarettenschachteln wurden sichergestellt.



Zeugen, die im Tatzeitraum einen lauten Knall wahrgenommen haben oder verdächtige Personen an dem Automaten beobachtet haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei - telefonisch unter 0395/55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell