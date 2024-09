POL-ANK: Metalldiebstahl in Torgelow (LK V-G)

Torgelow (ots) -



Am Morgen des 20.09.2024 wurde der Polizei der Einbruch in eine Gießerei in Torgelow und der Diebstahl von Metall im Wert von ca. 21.000 Euro angezeigt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 19.09.2024, ca. 15:00 Uhr bis zum 20.09.2024, ca. 05:00 Uhr gewaltsam in ein Gebäude der Gießerei ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Kilogramm Metallbarren und eine etwa 45 Kilogramm schwere Schiffsschraube aus Messing, die allein einen Wert von etwa 3.000 Euro hat. Hinweise deuten darauf hin, dass die Täter das kiloschwere Diebesgut mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert haben könnten. Durch den Metalldiebstahl entstand ein Gesamtschaden von rund 21.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.



In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, Hinweise auf die Täter und deren mögliche Fahrzeuge geben können oder wissen, wo sich das Diebesgut befindet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell