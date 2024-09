POL-NB: PKW brennt auf A20

Altentreptow (ots) -



Am 20.09.2024 um 06:45 Uhr wurde über die Einsatzleitstelle des benachbarten Bundeslandes Brandenburg bekannt, dass ein PKW auf dem Standstreifen der A20 in Fahrtrichtung Stettin auf Höhe des Parkplatzes Ravensmühle brennen soll. Die Kollegen des Autobahnpolizeireviers Altentreptow fuhren mit Eile vor Ort und konnten den gemeldeten Sachverhalt bestätigen. Ein polnischer Transporter brannte in voller Ausdehnung. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten, ohne verletzt zu werden. Aufgrund des Brandes ist die Fahrbahn auf beiden Fahrspuren beschädigt worden, sodass es momentan noch zu einer Vollsperrung der A20 in Richtung Stettin kommt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Autobahnmeisterei Glienke ist ebenfalls am Ereignisort und wird die Bereinigung der Fahrbahn im Anschluss übernehmen.



