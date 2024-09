POL-NB: Pflastersteine von einer Baustelle geklaut

Demmin (ots) -



Am 18.09.2024 kurz nach 19:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin zu einer Baustelle in die Schützenstraße in Demmin gerufen. Dort meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er soeben einen Dieb auf frischer Tat gestellt hätte.



In den vergangenen zwei bis drei Wochen wurde schon mehrfach beobachtet, wie eine männliche Person über eine Mauer auf das Baustellengelände stieg. Weiterhin sollen in diesem Zeitraum einige Pflastersteine von der Baustelle verschwunden sein. Da zuvor niemand bei einer Diebstahlshandlung beobachtet wurde, kam es bislang zu keinen Anzeigen.



Am besagten Tag konnte eine Person dabei beobachtet werden, wie diese mittels einer Leiter über die Mauer auf das Baustellengelände gelangte und mehrere Pflastersteine von dort entwendete. Der Zeuge gab sich zu erkennen und informierte die Polizei.



Es stellte sich heraus, dass der 76-jährige Deutsche sechs Pflastersteine an dem Tag gestohlen hat. Er verneinte weitere Diebstahlshandlungen sowie die Überprüfung seines Grundstücks durch die Beamten. Mit einem Durchsuchungsbeschluss konnten die Kollegen noch insgesamt 81 Pflastersteine auf dem Grundstück des Beschuldigten feststellen, welche den entwendeten sowie anderen auf der Baustelle gelagerten Pflastersteinen glichen.



Die Pflastersteine wurden sichergestellt und gegen den Mann aus der Region wird eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.



