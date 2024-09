POL-NB: Diebstahl, Schlägerei, Bedrohung - Polizeibekannter beschäftig Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Gestern hat ein einschlägig polizeibekannter Mauretanier die Polizei erneut auf Trab gehalten. Ab etwa 16:30 Uhr war der 23-Jährige zunächst in der Neustrelitzer Straße unterwegs und hat dort versucht, mindestens zwei Bürgern die Handys zu stehlen. In einem Fall ist ihm das auch gelungen. Der Betroffene bemerkte es schnell genug, rief die Polizei und versteckte das Handy. Die Beamten stellten ihn und fanden auch das versteckte Handy.



Kurz danach wanderte er scheinbar direkt zum Marktplatz weiter. Dort hat er in einem Geschäft versucht, Kleidung zu stehlen. Der Aufforderung der Verkäuferinnen, den Laden zu verlassen, folgte er nicht. Sie riefen die Polizei.



Dieser Diebstahl wurde der Polizei bekannt, während einige Beamte mit ihm in der Stargarder Straße zu tun hatten. Dort war er scheinbar mit mehreren anderen Männern (alle Afghanen im Alter von 17 bis 18 Jahren) in Streit geraten. Er soll eine Glasflasche genommen und den Flaschenhals abgeschlagen haben. Mit dieser abgebrochenen Flasche hat er die Männer bedroht und sie nach ihnen geworfen. Dabei hat er sich selbst an der Hand verletzt und blutete. Es kam zur Rangelei, an der sich auch noch ein 18-jähriger aus Sierra Leone beteiligte. Aus der angegriffenen Gruppe wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt.



Da der 23-jährige aggressive Mauretanier dem Platzverweis der Polizeikräfte nicht folgte, erwirkten die Beamten beim Bereitschaftsrichter, den Störer zumindest bis Mitternacht in Gewahrsam nehmen zu dürfen.



