POL-HST: PKW überschlägt sich auf Bundesstraße 96

B96, Samtens (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 19. September 2024, ereignete sich gegen 12:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 90-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Volkswagen die Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Samtens. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leitpfosten, woraufhin sich der PKW überschlug und neben der Fahrbahn zum Stillstand kam.



Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße 96 war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.



