POL-HST: Mutmaßlicher Autodieb liefert sich Verfolgungsjagd - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag, dem 13. September 2024, meldete ein 59-jähriger Deutscher den Diebstahl eines grauen PKW Opel von einem Grundstück in der Strandstraße in Dierhagen. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug in der Zeit vom 11. September 2024, 13 Uhr bis zum 13. September 2024, 10 Uhr entwendet.



Am 18. September wurde dieser PKW Opel im Bereich des Reiterhofes in Neuhaus gesehen. Als der Fahrer den Zeugen bemerkte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und ohne Rücksicht über Wald- und Wiesenwege sowie der Landesstraße 21. Der Zeuge folgte dem unbekannten Tatverdächtigen zunächst.



Während der Fahrt gefährdete der Tatverdächtige mindestens ein Mal andere Verkehrsteilnehmer (mehrere Radfahrer mussten zur Seite springen). In der weiteren Folge brach der Zeuge die Verfolgung vor dem Auffahren auf die Kreisstraße 1 ab.



Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des grauen PKW Opel machen können. Er wird wie folgt beschrieben:



- Circa 30 Jahre alt

- 1,80 Meter groß, schlank, dunkelbraune kurze Haare,

10-Tages-Bart

- trug dunkle Kleidung.



Wer relevante Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



