POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall beim Reifenwechsel

Röbel (ots) -



Am späten Vormittag hat es heute einen tragischen Arbeitsunfall auf der Landstraße zwischen Altenhof und Dammwolde bei Stuer gegeben. Ein 61-jähriger Landwirt hatte mit seinem Traktor eine Reifenpanne und ließ sich einen Ersatzreifen auf einem Anhänger bringen. Beim Versuch, den Reifen vom Anhänger zum Traktor zu rollen, ist der Reifen scheinbar mit dem Mann schräg abgekippt und hat ihn unter sich begraben.



Der 61-Jährige ist noch an der Unfallstelle verstorben.



Aktuell ist die Strecke zwischen Altenhof und Dammwolde für die weiteren Ermittlungen vor Ort und zur Bergung gesperrt.



Der Landwirt ist Deutscher.



