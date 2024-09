POL-HRO: 14-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe soll gestern ein 14-jähriger Junge beraubt worden sein, an der Tat sollen mehrere unbekannte Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 14-jährige Deutsche befand sich auf dem Weg nach Hause und hielt sich seit ca. 16:30 Uhr am Bahnhof in Neustadt-Glewe auf. Dort wurde er von einer Gruppe Jugendlicher zunächst angesprochen und anschließend beraubt. Während der Tat soll das Opfer teilweise auf dem Boden gelegen haben. Nachdem die Täter Bargeld und ein hochwertiges Parfüm entwendet haben sollen, soll die Gruppe bis etwa 18:00 Uhr bei dem 14-Jährigen stehen geblieben sein, bevor sie in einen Zug nach Parchim einstieg. Verletzt sei der 14-Jährige nach aktuellem Stand nicht.



Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Ablauf des Geschehens geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Ludwigslust zu melden (03874/4110).



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell