POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Bad Doberan

Am gestrigen Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Umgehungstraße zwischen Vorder Bollhagen und Hinter Bollhagen bei Bad Doberan (Landkreis Rostock).



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Italiener gegen 22:20 Uhr mit einem Audi RS5 die Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Hinter Bollhagen, als das Fahrzeug plötzlich ins Schlingern geriet und der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In weiterer Folge stieß der Audi dann rechts und links gegen die jeweiligen Schutzplanken. Durch den Verkehrsunfall wurde weder der Fahrzeugführer noch sein 27-jähriger Beifahrer verletzt. Bei dem Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 100.000EUR. Der Eigentümer des Fahrzeugs kam während der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort und kümmerte sich eigenständig um die Bergung seines Audi. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren seitens des Polizeihauptreviers Bad Doberan eingeleitet.



