POL-HST: Blaulichttag im Polizeihauptrevier Stralsund am 26. September 2024

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Spuren oder Fingerabdrücke gesichert werden oder gern die Einsatzausrüstung (mit Helm und Schild etc.) anziehen wollte, ist am Donnerstag, dem 26. September 2024 in der Barther Str. 73, 18437 Stralsund genau richtig.



Die Polizei in Stralsund gewährt der Öffentlichkeit exklusive Einblicke in ihre Arbeit und präsentiert wichtige Einsatzmittel und Teile der Ausrüstung.



In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zeigt die Polizei Stralsund viele Arbeitsbereiche und lädt zum Ausprobieren sowie Mitmachen ein.



Besuchende jeden Alters können sich freuen u.a. auf:



- Rundgang im Hauptrevier und Präsentation der Ausrüstung und

Einsatzmittel

- Fahrradcodierung, Einbruchschutz

- Vorstellung der Kriminaltechnik

- Erstellung Kinder-Fingerabdruck

- Präsentation eines Schlauchbootes der Wasserschutz-Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell