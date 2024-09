POL-HRO: Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger nach Raub in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen der Polizei konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Raubüberfall, der sich am Sonntagvormittag ereignete, festgenommen werden.



Der junge Deutsche steht im Verdacht, einer 85-jährigen Seniorin im Bereich des Schweriner Schelfmarktes die Handtasche entrissen zu haben. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5864810)



Die Seniorin stürzte bei dem Vorfall und erlitt schwere Verletzungen. Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen gelang der Polizei am Dienstagnachmittag die Festnahme des 16-jährigen mutmaßlichen Täters aus Schwerin.



Am gestrigen Nachmittag hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 16-jährigen Beschuldigten erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin werden fortgesetzt.



