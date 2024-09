POL-HRO: Einbrecher steigen in Güstrower Gaststätte ein

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Morgen kamen die Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers gegen 09:00 Uhr aufgrund eines Einbruches in eine Gaststätte in den Heidbergen in Güstrow zum Einsatz. Nach Angaben der 31-jährigen, deutschen Geschädigten stellte sie den Einbruch am Mittwochmorgen fest. Letztmalig war am Vorabend gegen 23:15 Uhr noch alles in Ordnung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten nach jetzigen Stand ein Mobiltelefon als auch ein Tablet. Der Stehlschaden wird auf etwa 1.200EUR beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



