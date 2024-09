POL-HRO: Einbrecher stehlen Werkzeuge, E-Roller und Golfcar auf Veranstaltungsgelände in Mühlengeez

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Morgen erhielten die Einsatzbeamten des Polizeihauptreviers Güstrow die Information über ein mögliches Einbruchsgeschehen auf einem Veranstaltungsgelände in Mühlengeez (Gemeinde Gülzow-Prüzen/Landkreis Rostock). Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagabend 19:30 Uhr bis Mittwochmorgen 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Anhänger und einem Container, die sich auf dem Gelände in der Leute Wiese befanden. Die Diebe stahlen neben diversen Werkzeugen auch Schlüssel von Arbeitsmaschinen, Funkgeräte, einen E-Roller sowie ein Golfcar. Insgesamt entstand ein Schaden von über 23.000EUR. Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernahm die Tatortarbeit und Spurensicherung. Die Kriminalpolizei Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder Diebesgut geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



