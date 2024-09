POL-HRO: Ergänzungsmeldung: Vollsperrung der B195 bei Boizenburg nach Unfall

Boizenburg (ots) -



Nach einem Unfall auf der B195 in Gresse bei Boizenburg kam es gestern Nachmittag zu einer Vollsperrung der Zarrentiner Straße. (Wir informierten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5867535)



Eine 66-jährige deutsche Autofahrerin kam gegen 14:35 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug, ein VW Polo, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die verunfallte Dame aus dem Landkreis konnte sich allein aus dem Fahrzeug befreien können. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 66-Jährige von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der PKW ist erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.



