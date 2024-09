POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Demmin

Demmin (ots) -



Am 19.09.2024 gegen 01:30 Uhr kam es in der Schillerstraße in Demmin

im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem

Wohnungsbrand.

Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung mussten zunächst die

Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser evakuiert werden. Zwei Personen,

darunter auch der Wohnungsinhaber der betreffenden Wohnung wurden

leicht verletzt und mussten sich vor Ort ambulant wegen

Rauchintoxikation behandeln lassen.

Die betroffene Wohnung brannte trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr

vollständig aus. Insgesamt sind vier Wohnungen derzeit nicht mehr

bewohnbar.

Durch das Ordnungsamt der Stadt Demmin wurden

Unterbringungsmöglichkeiten für die betroffenen Personen

bereitgestellt.

Der Schaden wird derzeit auf ca. 50.000EUR geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell