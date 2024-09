LWSPA M-V: verwirrter Schwimmer in der Elde bei Lübz

Plau am See (ots) -



Am 17.09.2024, gg. 10:25 Uhr wurde der WSPSt Plau am See mitgeteilt, dass eine Bootsbesatzung eine nackte männliche Person aus der ca. 17 ° Celsius kalten Elde bei Lübz auf ihr Boot aufgenommen hat. Die Person schwamm weit abseits von befestigten Stegen, war bereits leicht unterkühlt, bat um Hilfe und machte verwirrte Angaben.

Die Bootsbesatzung (beide ehrenamtliche Mitglieder der DLRG) versorgte die Person zunächst mit Bekleidung und einem Heißgetränk. Anschließend fuhren sie zurück zur Schleuse Lübz und informierten die Wasserschutzpolizei. Der Gemütszustand der Person schwankte stark, von ruhig bis aggressiv. Eine starke Rauschmittelbeeinflussung konnte bei der Person nicht ausgeschlossen werden.

Eine Absuche nach den Bekleidungsstücken der Person im Bereich der Elde bei Lübz verlief erfolglos.



Die 29 jährige Person aus dem Bundesland Hessen wurde zur weiteren Behandlung mittels Notarzt und RTW zunächst in das Krankenhaus nach Plau und später in Begleitung von Polizeikräften des PR Plau zum MEDICLIN Müritz-Klinikum Psychiatrie nach Röbel verbracht.



Die Wasserschutzpolizei M-V bedankt sich bei den Rettern für ihr umsichtiges Handeln.



