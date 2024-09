POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der B195 bei Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Aktuell sind Rettungskräfte und Polizei bei einem Verkehrsunfall in Gresse bei Boizenburg im Einsatz. Nach ersten Informationen soll ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sein und sich überschlagen haben. Die Zarrentiner Straße (B195) ist derzeit voll gesperrt. Die Unfallaufnahme der Polizei dauert an.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell