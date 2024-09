POL-NB: Diebesgut kehrt zum Eigentümer zurück

Waren (ots) -



Am 17.09.2024 gegen 15:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren eine männliche Person in einem Lokal in der Langen Straße in Waren gemeldet, die dort andere Gäste belästigt und nach mehrmaliger Aufforderung durch das Personal, nicht die Örtlichkeiten verlassen möchte. Vor Ort angekommen, mussten die Beamten feststellen, dass es sich um einen polizeibekannten 40-jährigen Ukrainer handelt, der in der Vergangenheit schon mehrere Straftaten begangen hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,6 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person und seinen mitgeführten Gegenständen konnten die Beamten Diebesgut sicherstellen. Ein Paar Schuhe mit Diebstahlsicherung, eine Hose und ein Rucksack konnten Diebstahlshandlungen zugeordnet werden, bei denen die Person als Beschuldigter geführt wird. Die Gegenstände stammen aus Geschäften der Warener Innenstadt und wurden an die Eigentümer zurückgegeben.



