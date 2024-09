POL-HRO: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Plau am See (ots) -



Taschendiebe haben am Dienstag in Plau am See eine 85-jährige Frau bestohlen. Der Vorfall, bei dem die Geldbörse des Opfers entwendet wurde, ereignete sich gegen 13:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt der Stadt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Täter zunächst die Handtasche, die die Rentnerin bei sich trug, unbemerkt geöffnet und dann nach dem Portmonee gegriffen. Erst später bemerkte die Frau den Diebstahl. Laut Aussagen des Opfers haben sich persönliche Papiere als auch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro in der Geldbörse befunden. Die Frau erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Angesichts dieses Vorfalls weißt die Polizei erneut daraufhin, dass Handtaschen vor dem Körper, also im eigenen Sichtbereich getragen werden sollten. Besser ist es, Geldbörsen in den Innentaschen der Oberbekleidung zu verstauen.



