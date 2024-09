POL-NB: Trickbetrüger erlangen 13.000 Euro

Friedland (ots) -



Am 16.09.2024 erhielt eine 68-jährige Dame einen Anruf von einer anonymen Telefonnummer. Am Telefon stellte sich eine männliche Stimme als Kriminalpolizist vor und erzählte der Dame, dass ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sollen zwei Kinder an der Unfallstelle verstorben seien und die Mutter gerade in der Notoperation im Krankenhaus. Im Hintergrund hörte man weinende und schreiende Personen.



Der Anrufer verlangte eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro von der Dame, von der sie nur einen Teil begleichen könne. Es wurde ihr versprochen, dass ihr Enkel sofort aus der Maßnahme entlassen und nicht inhaftiert wird, sobald das Geld bei ihr abgeholt werden kann. Eine Abholung des Geldes an der Wohnanschrift der Dame wurde verabredet und so kam gegen 14:30 Uhr eine Frau und nahm Bargeld in Höhe von 13.000 Euro entgegen. Während der Geldübergabe telefonierte die Frau weiterhin mit dem angeblichen Kriminalpolizisten, sodass es insgesamt zu einem Gespräch von fast drei Stunden kam, welches nach Übergabe des Geldes beendet wurde.



Die Frau, die das Geld an der Wohnanschrift abholte, konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 30 Jahre alt

- südeuropäischer Phänotyp

- dunkle schulterlange, lockige, schwarze Haare

- Pony Frisur

- ca. 165 cm groß

- lange dunkle Jacke

- kurze Hose

- helles Schuhwerk



Einen Tag später erschien die 68-Jährige im Polizeirevier Friedland, um Anzeige wegen Betruges zu erstatten.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut und eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Reagieren Sie nicht auf Anrufe von anonymen Nummern und hinterfragen sie die Ernsthaftigkeit. Überprüfen Sie die Informationen, indem Sie das Gespräch beenden und möglicherweise erstmal Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen. Die Polizei verlangt niemals nach einer Kaution am Telefon und kommt auch nicht zu Ihnen nach Hause, um dieses Geld entgegenzunehmen.



