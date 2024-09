POL-NB: Verdächtige Männer mit Müllsäcken

Neubrandenburg (ots) -



Drei Männer mit blauen, gefüllten Müllsäcken, die scheinbar die Gegend um sich herum erkunden: Das kam einem Bürger gestern Nachmittag in Neubrandenburg merkwürdig vor. Er rief die Polizei.



Die Beamten fanden das Trio zwischen Bahnhof und Busbahnhof. Die drei Georgier im Alter von 21, 36 und 38 Jahren hatten Schnapsflaschen noch mit Diebstahlssicherung und Hosen in den Mülltüten. Der Verdacht, dass sie die Sachen zuvor in Läden gestohlen haben, führte zu einer entsprechenden Anzeige gegen alle drei. Die Waren wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Stehlschaden beträgt etwa 360 Euro.



