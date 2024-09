POL-HRO: Ladendiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Rostock (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Rostocker Polizei am Dienstagnachmittag drei Ladendiebe gestellt, die zuvor mehrere Jacken und einen Schal in Warnemünde entwendet hatten. Eine Kundin hatte den Diebstahl gegen 13:30 Uhr beobachtet und den Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts informiert. Dieser verfolgte die Tatverdächtigen fußläufig und rief die Polizei.



Vor Ort konnten die Beamten drei Tatverdächtige im Alter von 35, 41 und 42 Jahren stellen. Gegen die aus Polen stammenden Männer wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls gefertigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 530 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



