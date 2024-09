POL-NB: Tunesischer Störer beschäftigt Demminer Polizei

Demmin (ots) -



Am 17.09.2024 um 20:15 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Imbiss in der Demminer Gartenstraße, bei dem zuvor eine aggressive Person gemeldet wurde, die dort Passanten und Mitarbeiter belästigt.



Eine männliche Person verlangte die Herausgabe von Essen, ohne dafür jedoch Geld bezahlen zu wollen. Er wurde durch einen Mitarbeiter mehrfach aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin reagierte der Beschuldigte seht aggressiv und bedrohte den Ladenmitarbeiter. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Demmin kamen vor Ort und mussten feststellen, dass sie den Mann bereits kannten. Es handelte sich um einen polizeibekannten 36-jährigen Tunesier, der die Polizei in Demmin seit einigen Tagen beschäftigt. Bereits fünf Mal in kurzer Zeit wurde die Polizei darüber informiert, dass der Mann mehrere Passanten aggressiv und aufdringlich nach Essen oder Geld gefragt hat. Zu strafrechtlichen Handlungen kam es dabei bis zum aktuellen Sachverhalt nicht.



Aufgrund dessen, dass eine zukünftige Gefährdung durch den Beschuldigten nicht ausgeschlossen werden konnte, kam es zu einer Gewahrsamnahme des Tunesiers.



Weiterhin wurde bekannt, dass sich der Beschuldigte seit 2022 illegal in Deutschland aufhält. Die zuständige Ausländerbehörde wurde über den Sachverhalt informiert.



Den 36-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.



