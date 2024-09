POL-HRO: Autofahrer unter Drogeneinfluss leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Schwerin (ots) -



In Schwerin widersetzte sich gestern Abend ein 28-jähriger Autofahrer den Maßnahmen der Polizei während einer Verkehrskontrolle. Die Beamten hatten den Mann gegen 21:00 Uhr in der Stiftstraße angehalten, nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten körperliche Auffälligkeiten auf, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten.



Der deutsche Verdächtige widersetzte sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen, was dazu führte, dass er gefesselt werden musste. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.



