POL-HRO: ´Rauf auf´s Rad - sicher in die Pedale´ - Verkehrssicherheitstag am 21. September im Barnstorfer Wald

Am kommenden Sonnabend findet der diesjährige Verkehrssicherheitstag unter dem Motto "Rauf auf´s Rad - sicher in die Pedale" im Rostocker Verkehrsgarten, Tiergartenallee 5, statt. Die Verkehrswacht Rostock e.V. und die Polizeiinspektion Rostock laden dafür von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten in den Barnstorfer Wald ein.



Die Besucherinnen und Besucher erwartet vor Ort ein vielfältiges Programm mit spannenden Mitmachaktionen für Groß und Klein:



- Aufprallsimulator

- Blaulichtfahrzeuge

- Zweirad-Parcours (Laufrad, Roller, Fahrrad)

- Fahrradsimulator/Reaktionsmessgerät

- Verhalten an Bahnübergängen

- Erste Hilfe

- Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

- Toter Winkel

- Button- und Bastelangebote für Kinder



Weiterhin wird es vor Ort möglich sein, sein eigenes Fahrrad codieren zu lassen, um es so vor einem möglichen Diebstahl zu schützen.



Datum: 21. September 2024



Zeit: 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr



Ort: Verkehrsgarten, Tiergartenallee 5, 18057 Rostock



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.



