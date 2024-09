POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführerin mit Kind im PKW in Bützow gestoppt

Bützow (ots) -



Am gestrigen Nachmittag erhielten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Bützow gegen 15:30 Uhr einen Hinweis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Zeugen meldeten einen in Schlangenlinien fahrenden Opel, der sich auf der L11 von Tarnow in Fahrtrichtung Bützow befand. Zuvor soll das Fahrzeug bereits mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in die Bankette gefahren sein. Der Opel konnte durch die eingesetzten Kräfte schließlich in Bützow im Nebelring gestoppt und kontrolliert werden. Als Fahrzeugführerin wurde eine 46-jährige Deutsche festgestellt, bei der ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille ergab. Während der Fahrt befand sich ebenfalls die 6-jährige Tochter der 46-Jährigen sowie auch zwei Hunde im Fahrzeug.



Nach einer anschließenden Blutprobenentnahme in der Bützower Warnowklinik wurde die 46-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihr bis auf Weiteres untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen.



Da es laut Zeugenaussage zwischen Tarnow und Bützow zu einer Situation gekommen sein soll, bei dem die 46-Jährige in den Gegenverkehr gelenkt hatte, sucht die Polizei nun nach dem möglichen Verkehrsteilnehmer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn (Bützow in Fahrtrichtung Tarnow) befunden hat. Dieser wird gebeten sich bei der Bützower Polizei unter der Rufnummer 038461 - 4240, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



