POL-ANK: Vermisster 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Raum Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Seit Montag, 16. September 2024, wird ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermisst. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den folgenden Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://bit.ly/4grKbgS.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Gesuchten oder eine Person wie hier beschreiben, seit dem o.g. Zeitpunkt gesehen oder kann Angaben zum jetzigen Aufenthalt machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell