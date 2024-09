POL-NB: Betrunken Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.09.2024 gegen 20:35 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass auf der B192 aus Richtung Waren kommend in Richtung Neubrandenburg ein betrunkener Fahrzeugführer mit einem PKW Toyota Auris fährt. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Durch dieser konnte der PKW in Neubrandenburg in der Rostocker festgestellt und eine Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft der 53-jährigen deutschen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Gegen 22:45 Uhr kam ein 42-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines PKW Opel ins Polizeirevier Neubrandenburg und zeigt an, dass gegen 20:15 Uhr in Möllenhagen auf dem Gelände der Hoyertankstelle ein PKW Toyota Auris gegen seinen PKW gefahren ist und anschließend vom Unfallort flüchtet. Dem polnischen Fahrzeugführer war das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden PKW bekannt. Und es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den PKW der betrunkenen Fahrzeugführerin handelt.

Die Fahrzeugführerin muss sich nun auf ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort einstellen. Am geschädigten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.



