POL-HRO: Brand einer Reithalle mit hohem Sachschaden in Schönberg

Am Abend des 17.09.2024 kam es in Schönberg in der Feldstraße zu

einem Brand mit hohem Sachschaden. In der dort befindlichen Reithalle

entwickelte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer, welches

in der Folge auf das gesamte Gebäude und das darin gelagerte Stroh

und Gerät übergriff. Die dort ebenfalls untergebrachten Pferde

konnten gerettet werden. Der Schaden wird auf 500.000 EUR geschätzt.

Verletzt wurde niemand. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen

Feuerwehren Schönberg, Dassow, Lockwisch, Selmsdorf und Rehna mit ca.

60 Kameraden sowie der Rettungsdienst alarmiert. Derzeit dauern die

Löscharbeiten an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen





