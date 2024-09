POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der L27 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots) -



Am 17.09.2024, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der L27, Ortslage

Medrow, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines

Verkaufswagens die L27 von Medrow kommend in Richtung Demmin und

hielt auf Höhe einer Grundstücksauffahrt, um dort seiner

Verkaufstätigkeit nachzukommen. Zeitgleich befuhr der 71-jährige

deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda, samt eines mit einem

Rasentraktor beladenen Anhängers, die L27 in die entgegengesetzte

Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 71-Jährige mit

seinem Fahrzeuggespann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit

dem stehenden Verkaufswagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

Verkäufer, welcher sich im Verkaufsbereich des Fahrzeugs befand, zu

Boden geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der

Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Eine

83-jährige Frau, welche am Verkaufswagen stand, kam durch das

Unfallgeschehen zu Fall. Auch diese erlitt leichte Verletzungen. Sie

wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort medizinisch

versorgt. Die beiden Männer wurden zur weiteren Behandlung mit

Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf ca. 47.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nossendorf und Medrow waren mit

insgesamt 17 Kameraden und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Während der

Unfallaufnahme war die L27 für ca. zwei Stunden vollgesperrt.



