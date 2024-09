POL-ANK: Elch in der Ostsee in Ahlbeck

Ahlbeck (ots) -



Heute Vormittag (17.09.2024) gegen 11:05 Uhr wurde der Polizei ein Elch gemeldet, welcher sich in der Ostsee, Höhe der Seebrücke in Ahlbeck in einer scheinbaren Notlage befinden soll.



Zum Einsatz kamen zwei Streifenwagen des Polizeireviers Heringsdorf, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Wasserwacht und der Tierrettung Vorpommern-Greifswald. Im Verlauf der Einsatzzeit von ca. 3,5 Stunden bewegte sich der Elch im Wasser von der Seebrücke Ahlbeck bis zum Grenzübergang Polen ohne Anzeichen auf eine Notlage. Am Ufer versammelten sich während des Einsatzes eine Vielzahl Schaulustiger. Zum Schutz des Elches wurde der Strandbereich auf einer Strecke von ca. 600 Metern teilweise abgesperrt. Dabei wurde der Elch auf seinem Weg nach Polen durch die Einsatzkräfte begleitet, um sicherzustellen, dass er sich ans Ufer bewegen kann. Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Schaulustigen weiterhin gebeten, den Strandbereich zu verlassen. Gegen 14:25 Uhr wurde der Polizeieinsatz mit Übertritt des Elches auf polnisches Staatsgebiet beendet. Hier setzte er seinen Weg im Flachwasser fort. Die Untere Naturschutzbehörde Vorpommern-Greifswald wurde zu dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



