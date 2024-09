POL-NB: Aufmerksame Passanten helfen der Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.09.2024 um 12:30 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Stauffenberg Straße in Malchow zu einem Polizeieinsatz.



Ein 30-jähriger polnischer Kunde des Geschäfts steckte zwei Flaschen alkoholische Getränke ein, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes informierte daraufhin die Polizei, da die Identität der Person bis zu diesem Zeitpunkt unklar war. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der Mann zum Streifenwagen geführt. Da er wichtige persönliche Sachen am Eingang des Supermarktes vergessen hatte, wurden ihm diese durch eine eingesetzte Kollegin des Polizeireviers Röbel geholt. Dort wurde die Kollegin von einer weiteren männlichen Person offensichtlich gefilmt, die auf Ansprache der Beamtin nicht reagierte. Die Person sollte ebenfalls zur Klärung des Sachverhaltes zum Streifenwagen gebracht werden. Dagegen wehrte sich der Mann, indem er sich an einem Pfahl festhielt. Während der Kollege vom Streifenwagen zur Unterstützung kam, versuchte der Ladendieb zu flüchten. Die Flucht konnte durch die eingesetzten Beamten verhindert werden. Es kam hierbei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Beamtin und dem Beschuldigten. Zwei Passanten vor dem Supermarkt eilten zur Hilfe, sodass der noch unbekannte Ladendieb gefesselt werden konnte. Immer wieder kam es in diesem Zusammenhang zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen durch den 30-jährigen Polen. Währenddessen gelang es dem Kollegen den anderen Störer, der weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahme leistete, ebenfalls zum Funkwagen zu bringen. Bei dieser Person handelt es sich um einen 39-jährigen polnischen Staatsbürger. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,5 Promille.



Es wurden keine Personen verletzt. Gegen die beiden Männer werden entsprechende Anzeigen wegen Diebstahl, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den beiden aufmerksamen Passanten für dieses mutige und hilfsbereite Verhalten!



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell