POL-HRO: Motorroller in Brand gesetzt

Am Abend des 13.09.2024 wurde die Rostocker Polizei über einen in Flammen stehenden Motorroller in der Kleingartenanlage Pütterweg informiert.



Nach ersten Erkenntnissen setzten bisher unbekannte Täter das Kleinkraftrad am Freitagabend gegen 19:45 Uhr in Brand. Der Motoroller brannte nahezu vollständig nieder, es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.



Zeugen konnten in diesem Zusammenhang eine Gruppe von Jugendlichen beobachten, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nähe aufhielt und sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernte. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 zu wenden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



