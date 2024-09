POL-HRO: Diebe stehlen Zigarettenstangen aus Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Grabow (ots) -



Aus dem Lagerbereich eines Supermarktes in Grabow haben drei unbekannte Männer Montagmittag Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr unbemerkt Zutritt zum Lagerbereich, indem sie dort eine Tür gewaltsam öffneten. Anschließend wurden die Zigaretten offenbar in Kartons durch ein Fenster im Aufenthaltsbereich der Mitarbeiter nach draußen geschafft, durch das auch die Täter unerkannt fliehen konnten. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich im Fliederweg ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) entgegen. Insbesondere sucht die Polizei nach Zeugen, die eine auffällige schwarze Mercedes Benz Limousine auf dem Parkplatz des Supermarktes beobachtet haben.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell