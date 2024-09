POL-HRO: Wolf bei Verkehrsunfall auf der A24 getötet

Parchim / Stolpe (ots) -



Auf der Autobahn 24 ereignete sich Montagnacht ein Verkehrsunfall, bei dem ein Wolf von einem Fahrzeug erfasst und getötet wurde. Gegen 23:15 Uhr kollidierte ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Tesla kurz hinter der Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Berlin mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Der PKW war weiterhin fahrbereit, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Wolfskadaver wurde geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.



