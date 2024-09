POL-HRO: Unbekannte stehlen Buntmetall in Rostock - 48.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem Buntmetalldiebstahl von einem Firmengelände im Rostocker Stadtteil Evershagen.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 13.09.2024, gegen 22:00 Uhr und Montag, 16.09.2024, um 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände eines in der Schutower Ringstraße ansässigen Unternehmens. Aus einem Lagerraum entwendeten sie anschließend mehrere Tonnen Kupfermaterial.



Die Polizei bittet Zeugen, die in Verbindung mit dem Diebstahl ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381/49161616 zu melden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Der entstandene Stehlschaden wird auf rund 48.000 Euro beziffert. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



