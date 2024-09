POL-HRO: Schwerer Unfall: Kradfahrer verletzt im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Ein 48-jähriger Kradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Güstrower Straße schwer verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich, als eine 23-jährige Autofahrerin beim Abbiegen nach links die Fahrbahn des entgegenkommenden Zweiradfahrers kreuzte. Der 48-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.



Rettungskräfte waren schnell vor Ort und brachten den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.



Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem festgestellt, dass der Kradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



