POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Rostock

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 14.09.2024 kam es zu einem Raub zum Nachteil eines 34-jährigen Rostockers.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei der deutsche Geschädigte kurz nach Mitternacht an der Haltestelle "Deutsche Med" aus einem Bus gestiegen und anschließend in Richtung Kanonsberg gelaufen. Dort sei er von zwei Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden.



Als der Geschädigte dies verneinte, habe ihn ein Tatverdächtiger festgehalten und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Im weiteren Verlauf habe der zweite Tatverdächtige dem Geschädigten einen Geldschein entrissen und ihm ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss sollen sich die beiden bislang unbekannten Personen in Richtung Doberaner Platz entfernt haben. Der Geschädigte informierte daraufhin die Polizei, die trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen konnte.



Der Geschädigte beschreibt die beiden Tatverdächtigen wie folgt:



Person 1



- ca. 16-18 Jahr alt

- große, dürre Gestalt

- weißer, plüschiger Pullover

- blond-gefärbte, lockige Haare mit Undercut



Person 2:



- ca. 16-18 Jahre alt

- große, dürre Gestalt

- dunkle Bekleidung

- dunkle, lockige Haare mit Undercut



Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde mit dem Verdacht einer Nasenbeinfraktur in ein Rostocker Klinikum verbracht. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Wer Hinweise zur Tat oder den beiden Tätern geben kann, wird gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell