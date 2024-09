POL-HRO: Ärgernis über Verkehrssituation - Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag gerieten ein Busfahrer und ein LKW-Fahrer in Schwerin Görries in einen Streit, der zu einem Polizeieinsatz führte. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.



Der Vorfall ereignete sich gegen 07:00 Uhr in der Otto-Weltzien-Straße. Der 43-jährige Fahrer eines Linienbusses äußerte zunächst seinen Unmut durch Gesten. Der 51-jährige LKW-Fahrer fühlte sich daraufhin offenbar provoziert und suchte das direkte Gespräch. Dabei kam es nach bisherigen Informationen zu einer Bedrohung durch den LKW-Fahrer sowie zu einem körperlichen Angriff gegen diesen.



Ursache des Streits war wohl ein Vorfahrtsfehler, der den Busfahrer zu einer starken Bremsung zwang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den genauen Ablauf der Ereignisse.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell