Vermisster 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Raum Pasewalk

Details anzeigen Der vermisste 30-Jährige Der vermisste 30-Jährige

Seit Montag, 16. September 2024, wird der 30-jährige Adrian Furtak im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermisst. Der 30-jährige deutsch-polnische Staatsangehörige ist ohne festen Wohnsitz, hielt sich aber zuletzt in der Obdachlosenunterkunft des WSN in der Robert-Koch-Straße in Pasewalk auf. Zuletzt gesehen wurde er am 16. September um ca. 09:30 Uhr in der Bäckerei Kurzweg in der Grünstraße in Pasewalk. Von Herr Furtak geht eine akute Eigengefährdung aus. Bereits eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten.

Personenbeschreibung:

scheinbares Alter 33 Jahre

185 cm groß / kräftige Gestalt

dunkle, kurze Haare

kurzer Bart im Gesicht

schwarze Bomberjacke

kurze Hose

Backpacker Rucksack

womöglich in Begleitung eines schwarz/weißen Hundes (kniehoch)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Gesuchten oder eine Person wie hier beschreiben, seit dem o.g. Zeitpunkt gesehen oder kann Angaben zum jetzigen Aufenthalt machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.